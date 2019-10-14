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Легенда Милана: Связка Мальдини - Бобан верная, но клуб сильно изменился

Легенда Милана: Связка Мальдини - Бобан верная, но клуб сильно изменился
21:37 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Именитый итальянский защитник Алессандро Неста прокомментировал ситуацию в Милане.

Бывший футболист «Милана» Алессандро Неста поделился мнением о текущей ситуации в клубе, который недавно сменил главного тренера.

«Связка Мальдини — Бобан верная, но клуб сильно изменился за последние годы. Думаю, через некоторое время станет понятно, была проделанная работа хорошей или нет. Не стоит ожидать, что результат будет достигнут через год или несколько месяцев.

«Ювентус» сегодня силён, так как со временем им удалось создать прочный фундамент, а «Милан» в последнее время стал смертельной ловушкой для тренеров.

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Некоторые из моих бывших партнёров по команде преуспели, другие, возможно, меньше, но они были в сложной ситуации", — приводит слова Несты Calciomercato.

«Милан», набрав 9 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А.

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ФК Милан, Серия А, Футбол, Чемпионат Италии, Новости футбола, Алессандро Неста.
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