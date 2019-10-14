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Шевченко: С Португалией попробуем играть первым номером

Шевченко: С Португалией попробуем играть первым номером
20:42 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал игру отбора Евро-2020 против Португалии.

Андрей Шевченко поделился своим мнением касательно предстоящего матча против португальцев.

"Уверенность есть у ребят. Сыграем против чемпионов Европы – для команды это самое главное. Нужно показать свой футбол, у нас нет никакого волнения. Ребята знают ответственность этого матча.

Прежде всего, приятно играть против таких соперников. Вижу только позитив у команды, хороший настрой и желание показать хороший футбол".

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"Играя с такой командой, как Португалия, мы не можем открываться сразу же. Думаю, будет игра в шахматы. Будем пытаться играть первым номером, но будем это делать сбалансировано, ни в коем случае не бросая большие силы вперед. Как я уже сказал, это будет шахматная игра", — сказал Андрей Шевченко в эфире Футбол NEWS.

Матч Украина – Португалия начнется 14 октября в 21:45 по киевскому времени.

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Андрей Шевченко, Сборная Украины, Футбол, Евро-2020, Новости футбола, Украина — Португалия.
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