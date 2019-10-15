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Франция и Турция расписали результативную ничью в матче отбора на ЧЕ-2020

Франция и Турция расписали результативную ничью в матче отбора на ЧЕ-2020
00:09 Сегодня Телеграф championat.com Фото:Твиттер

Новости спорта:Турция смогла вырвать ничью и осталась лидером группы H.

матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе Н сборная Франции сыграла вничью с национальной командой Турции со счётом 1:1. Встреча состоялась в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс».

Счёт был открыт на 76-й минуте. Автором забитого мяча стал Оливье Жиру, которому ассистировал Антуан Гризманн. Через несколько минут равновесие восстановил Кан Айхан с передачи Хакана Чалханоглу.

Сборная Франции, набрав 19 очков, занимает второе место в турнирной таблице. Турция (19) — на 1-м месте в таблице.

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Также завершились ещё два матча в группе I. Сборная Албании на выезде разгромила национальную команду Молдавии со счётом 4:0. Исландия на своём поле добилась победы над Андоррой (2:0).

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Сборная Франции, Сборная Турции, Евро-2020, Новости спорта, Новости футбола.
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