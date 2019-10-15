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Малиновский: Роналду меня вторую игру обыграть не может

Малиновский: Роналду меня вторую игру обыграть не может
07:30 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал матч против одного из лучших игроков в истории футбола.

Криштиану Роналду отметился 700-м голом в своей карьере, забив с пенальти в ворота Андрея Пятова. Хавбек Аталанты Руслан Малиновский ответил на вопрос журналистов о том, хотел бы ли он сфотографироваться с легендарным португальцем или взять у него автограф.

"Да он меня вторую игру обыграть не может. Также и Пепе, я с ним уже дважды играл в клубе, теперь в сборной еще два. Тоже не может меня обыграть. Роналду великий футболист, в ноябре будем дома с Ювентусом играть, увидим", — рассказал Малиновский после матча.

"Криштиану – пример подражания для многих. У него сегодня были моменты, но мы старались его закрыть, Андрей Пятов отлично сыграл".

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Сборная Украины в отборочном цикле проведет еще один матч против Сербии, который состоится в Белграде 17 ноября.

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Сборная Португалии, Криштиану Роналду, Сборная Украины, Футбол, Новости футбола, Руслан Малиновский, Украина — Португалия, Отбор на Евро-2020.
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