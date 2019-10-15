Скандал в матче Болгария - Англия: гости могли досрочно покинуть поле

Новости спорта:Кейн рассказал, что англичане могли отказаться от продолжения матча с Болгарией.

Форвард и капитан сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал события, происходившие во время матча квалификации Евро-2020 Болгария — Англия (0:6). В конце первого тайма главный арбитр был вынужден дважды останавливать матч из-за проявлений расизма со стороны болельщиков хозяев.

«Я не уверен, что правила УЕФА достаточно строги. Допустимы ли проявления расизма? Конечно нет. В настоящий момент правила УЕФА обязывают дикторов предупреждать болельщиков, а перед тем как команды покинут поле, необходимо пройти ещё несколько процедур.

Расизм недопустим. Я считаю, что наказание должно быть более строгим. Но мы, как команда, держимся вместе. Мы проявили единство.

В перерыве мы обсуждали ситуацию. Коллективно решили, что продолжим игру. Если бы кто-то из нас не захотел выходить на поле, мы бы не стали продолжать», — цитирует Кейна Evening Standard.