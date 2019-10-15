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От Рима к Лондону: где пройдет Евро-2020
13:11 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Сборная Украины впервые напрямую вышла на чемпионат Европы по футболу.

Летом 2020 года состоится 16-й чемпионат Европы по футболу.

Как и на предыдущем первенстве участие в финальной стадии примут 24 команды, 20 из них будут отобраны путем квалификации, а 4 - путем Лиги наций УЕФА.

Жеребьевка финальной стадии ЕВРО-2020 состоится 30 ноября.

А вот на счет места проведения - здесь все интересно.

Впервые чемпионат Европы пройдет не в одной или нескольких странах, а по всему континенту (12 городов).

Матч открытия состоится на "Олимпико" (Рим) 12 июня, а финал - на "Уэмбли" (Лондон) ровно через месяц.

СТАДИОНЫ ЕВРО-2020

Лондон, Англия: "Уэмбли"

Баку, Азербайджан: "Олимпийский"

Мюнхен, Германия: "Арена Мюнхен"

Рим, Италия: "Олимпико"

Санкт-Петербург, Россия: "Санкт-Петербург"

Амстердам, Нидерланды: "Йохан Кройфф Арена"

Бильбао, Испания: "Сан-Мамес"

Бухарест, Румыния: "Арена Националэ"

Будапешт, Венгрия: "Ференц Пушкаш"

Копенгаген, Дания: "Паркен"

Дублин, Ирландия: "Дублин Арена"

Глазго, Шотландия: "Хэмпден Парк".

Отбор на Евро-2020: результаты и обзоры матчей 14 октября (Видео)

Интересно, что для болельщиков выделено примерно 2,5 миллиона билетов.

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Сборная Украины, УЕФА, Чемпионат Европы, Лондон, Евро-2020.
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