От Рима к Лондону: где пройдет Евро-2020

Летом 2020 года состоится 16-й чемпионат Европы по футболу.
Как и на предыдущем первенстве участие в финальной стадии примут 24 команды, 20 из них будут отобраны путем квалификации, а 4 - путем Лиги наций УЕФА.
Жеребьевка финальной стадии ЕВРО-2020 состоится 30 ноября.
А вот на счет места проведения - здесь все интересно.
Впервые чемпионат Европы пройдет не в одной или нескольких странах, а по всему континенту (12 городов).
Матч открытия состоится на "Олимпико" (Рим) 12 июня, а финал - на "Уэмбли" (Лондон) ровно через месяц.
Лондон, Англия: "Уэмбли"
Баку, Азербайджан: "Олимпийский"
Мюнхен, Германия: "Арена Мюнхен"
Рим, Италия: "Олимпико"
Санкт-Петербург, Россия: "Санкт-Петербург"
Амстердам, Нидерланды: "Йохан Кройфф Арена"
Бильбао, Испания: "Сан-Мамес"
Бухарест, Румыния: "Арена Националэ"
Будапешт, Венгрия: "Ференц Пушкаш"
Копенгаген, Дания: "Паркен"
Дублин, Ирландия: "Дублин Арена"
Глазго, Шотландия: "Хэмпден Парк".
Интересно, что для болельщиков выделено примерно 2,5 миллиона билетов.