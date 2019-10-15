Ибрагимович показал, как "доставляет" мячи на Луну (Видео)

Новости спорта:Златан Ибрагимович исполнил трюк с мячом.

Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович выполнил трюк с мячом, использовав скафандр космонавта.

"Я доставляю свои мячики на Луну", — написал Ибрагимович в своём "инстаграме", прикрепив видео, на котором он перебрасывает мяч через скафандр.

37-летний Ибрагимович, забив в 29 матчах 30 голов, занял второе место в списке лучших бомбардиров первенства MLS. Швед уступил лишь Карлосу Веле из "Лос-Анджелеса", которому удалось отличиться 34 раза в 31 встрече и установить новый рекорд турнира.

Посмотреть эту публикацию в Instagram I bring my ballz to the moon Публикация от Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic) 14 Окт 2019 в 11:29 PDT

"Лос-Анджелес Гэлакси" вышел в плей-офф чемпионата MLS. В 1/8 финала лос-анджелесский клуб сыграет с "Миннесотой Юнайтед". Матч состоится 21 октября. Победитель матча в четвертьфинале сыграет с победителем регулярного чемпионата MLS "Лос-Анджелесом".