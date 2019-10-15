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"Я полностью опустошен": Роналду после матча с Украиной в Киеве

"Я полностью опустошен": Роналду после матча с Украиной в Киеве
08:43 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Португалец Криштиану Роналду оценил игру своей команды и рассказал о рекордах.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал выступление своей команды в матче против Украины и рассказал о новом рекорде.

"Сейчас я полностью опустошен. Но все равно, я горжусь своей командой, хоть мы и уступили хорошему противнику.

Я не считаю свои рекорды. Добился их только с помощью своих партнеров и тренеров. За это им большая благодарность.

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Я не ищу рекорды, они сами находят меня. Я упорно работаю над тем, чтобы быть лучшим. И мне это удается", - рассказал Роналду в интервью Goal.com.

Напомним, в матче против Украины португалец сумел отметиться с 11-ти метрового. Данный гол стал 700-м в карьере Роналду.

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Сборная Португалии, Криштиану Роналду, Сборная Украины, Футбол, Новости футбола, Украина — Португалия, Отбор на Евро-2020.
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