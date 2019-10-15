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Арсенал может обзавестись "новым Бергкампом"

Арсенал может обзавестись "новым Бергкампом"
13:57 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Молодой нападающий ПСВ и сборной Нидердандов Дониэлл Мален может перебраться в лондонский Арсенал.

Лондонский «Арсенал» интересуется 20-летним форвардом ПСВ Дониэллом Маленом, сообщает Sport. В текущем сезоне нападающий забил 10 мячей в 9 матчах. «Арсенал» рассматривает возможность приобретения игрока, трансферная стоимость которого оценивается примерно в € 60 млн.

Предполагается, что «Арсенал» встретит конкуренцию за Малена со стороны ведущих европейских клубов.

В частности, ранее сообщалось, что форвард попал в шорт-лист «Барселоны».Каталонский клуб ищет долгосрочную замену для нападающего Луиса Суареса.

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Мален на протяжении двух лет выступал за юношескую команду «Арсенала». Он играл за лондонцев с 2015 по 2017 год. Тем не менее за взрослую команду «Арсенала» голландец не провёл ни одного матча.

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ФК Арсенал (Лондон), Футбол, ФК ПСВ, Новости футбола, Дониелл Мален.
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