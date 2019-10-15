Тайсон отправился в Рим (Фото)

Новости спорта:Бразильцы Шахтера с семьями отдохнули в Италии.

Пока в Европе перерыв на матчи сборных (отбор на чемпионат Европы 2020), легионеры Шахтера решили устроить семейный викенд в Италии.

Сборная Украины обыграла Литву и Португалию и впервые вышла на Евро напрямую через путь квалификации. Когда Пятов отбивал удары Роналду. Тайсон, Исмаили и Патрик посещали Колизей.

Напомним, этим летом Тайсон хотел перейти в итальянскую Рому, которой руководит Паулу Фонсека. Но тогда трансферу не суждено было осуществиться. Бразилец гневно прокомментировал срыв перехода такими словами: "Моя мечта разрушена".

Теперь Тайсон немного воплотил свою мечту, побывав в Риме.