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"Агент 700": девушка Роналду поздравила Криштиану после матча с Украиной (Фото)

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"Агент 700": девушка Роналду поздравила Криштиану после матча с Украиной (Фото)
14:48 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Джорджина Родригес отметила 700-й гол Криштиану Роналду постом в Инстаграме.

Джорджина Родригес, девушка нападающего сборной Португалии и "Ювентуса" Криштиану Роналду, поздравила футболиста с 700-м голом за карьеру, сравнив его с вымышленным секретным агентом Джеймсом Бондом.

Родригес опубликовала в сториз своего "инстаграма" фотографию Роналду с пистолетом в образе Бонда, прибавив цифру "700".

34-летний португалец стал шестым игроком в истории, кому удалось достичь этого результата. Помимо него 700 и более мячей за карьеру забили бразильцы Ромарио и Пеле, австриец Йозеф Бицан, немец Герд Мюллер и венгр Ференц Пушкаш.

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Юбилейный, 700-й мяч Роналду провёл с пенальти. 450 раз Роналду отличился в составе "Реала" (клубный рекорд), 118 — за "Манчестер Юнайтед", 95 — за Португалию (рекорд сборной, второй в мире), 32 — за "Ювентус" и 5 — за первый клуб в профессиональной карьере "Спортинг".

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