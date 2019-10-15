Агент Буффона рассказал, сколько еще может играть Джиджи

Новости спорта:Голкипер туринского Ювентуса Джанлуиджи Буффон пока не планирует завершать карьеру футболиста.

Агент Джанлуиджи Буффона Сильвано Мартина рассказал о том, когда его клиент может завершить профессиональную карьеру.

"Вернуться в Ювентус было правильным решением для Буффона, он все еще силен и готов бороться за место в составе.

Думаю, он доиграет этот сезон, а потом сможет провести еще несколько лет, играя до 44 лет.

Я посоветовал ему закончить тренерские курсы, чтобы он мог заняться этим, когда завершит карьеру. Ему это должно понравиться", – приводит слова Мартины портал Football Italia.

В текущем сезоне Буффон провел 2 поединка в составе "бьянконери", пропустив один гол.