Агент Буффона рассказал, сколько еще может играть Джиджи

Агент Джанлуиджи Буффона Сильвано Мартина рассказал о том, когда его клиент может завершить профессиональную карьеру.
"Вернуться в Ювентус было правильным решением для Буффона, он все еще силен и готов бороться за место в составе.
Думаю, он доиграет этот сезон, а потом сможет провести еще несколько лет, играя до 44 лет.
Я посоветовал ему закончить тренерские курсы, чтобы он мог заняться этим, когда завершит карьеру. Ему это должно понравиться", – приводит слова Мартины портал Football Italia.
В текущем сезоне Буффон провел 2 поединка в составе "бьянконери", пропустив один гол.