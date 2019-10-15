Скачать
Вторник, 15.10.2019
Украина завоевала первую медаль на І Всемирных пляжных играх
Украина завоевала первую медаль на І Всемирных пляжных играх
Сборная Португалии нанесла по воротам Пятова почти 40 ударов
Сборная Португалии нанесла по воротам Пятова почти 40 ударов
Отбор на Евро-2020: результаты и обзоры матчей 14 октября (Видео)
Отбор на Евро-2020: результаты и обзоры матчей 14 октября (Видео)
Отбор на Евро-2020: расписание матчей 15 октября
Отбор на Евро-2020: расписание матчей 15 октября

Агент Буффона рассказал, сколько еще может играть Джиджи

Агент Буффона рассказал, сколько еще может играть Джиджи
14:52 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Голкипер туринского Ювентуса Джанлуиджи Буффон пока не планирует завершать карьеру футболиста.

Агент Джанлуиджи Буффона Сильвано Мартина рассказал о том, когда его клиент может завершить профессиональную карьеру.

"Вернуться в Ювентус было правильным решением для Буффона, он все еще силен и готов бороться за место в составе.

Думаю, он доиграет этот сезон, а потом сможет провести еще несколько лет, играя до 44 лет.

Украина в меньшинстве побеждает Португалию и выходит на Евро-2020 (Видео)

Я посоветовал ему закончить тренерские курсы, чтобы он мог заняться этим, когда завершит карьеру. Ему это должно понравиться", – приводит слова Мартины портал Football Italia.

В текущем сезоне Буффон провел 2 поединка в составе "бьянконери", пропустив один гол.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Джанлуиджи Буффон, ФК Ювентус, Серия А, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина 2:1 Португалия: события матча
02 Зинченко о пенальти: Роналду подбежал к арбитру и тот поменял решение
03 "Я полностью опустошен": Роналду после матча с Украиной в Киеве
04 Яремчук: Мы не как Россия, обыграли Шотландию и будем рассказывать, что можем выиграть Евро
05 Украина - Португалия: видео голов и обзор матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь