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Тухель прокомментировал критику фанатов ПСЖ в адрес Неймара

Тухель прокомментировал критику фанатов ПСЖ в адрес Неймара
16:28 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Немецкий специалист Томас Тухель поделился своим мнением о форварде ПСЖ Неймаре.

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель рассказал о личных качествах нападающего команды Неймара.

"Иногда бывает трудно понять, что перед вами хороший человек, когда вы видите его только на поле. Но Неймар - замечательный парень. У него доброе сердце. А фанаты просто выражали свое мнение. И я могу их понять, ведь они имеют на это полное право.

Болельщики всегда гордятся своим клубом, поэтому им неприятно слышать, что игрок неделями говорит о желании уйти. Я обсудил с Неймаром эту ситуацию и сказал ему, что в жизни иногда приходится сталкиваться с жесткой правдой", - приводит слова Тухеля The Guardian.

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Напомним, что во время летнего трансферного окна Неймар заявлял о желании вернуться в Барселону, чего хотели и сами каталонцы. "Сине-гранатовые" сделали несколько предложений парижанам, но так и не удовлетворили их условия.

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ФК ПСЖ, Неймар, Футбол, Новости футбола, Томас Тухель.
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