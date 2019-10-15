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"Если бы я это знал": Лунин рассказал, почему жалеет, что покинул Реал

"Если бы я это знал": Лунин рассказал, почему жалеет, что покинул Реал
16:46 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Украинский вратарь Андрей Лунин поделился мнением о своем решении покинуть мадридский Реал.

Голкипер Вальядолида Андрей Лунин, контракт которого принадлежит Реалу, заявил, что ему не стоило уходить из мадридской команды в межсезонье.

"Никто не знал, что Навас покинет Реал. Мне следовало воспользоваться этим шансом и остаться, если бы я это знал".

"Отношение Кейлора помогло мне чувствовать себя комфортно в клубе. Мы часто обедали вместе, и мы всегда говорили, что мне очень помогло. Он всегда спрашивал о моей ситуации, и я благодарен за помощь, которую он мне оказал".

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Также украинский вратарь рассказал о работе в своем нынешнем клубе.

"В Вальядолиде есть несколько высококлассных игроков, тренировки очень сложные и очень быстрые, но они полезны для моего развития", — цитирует Лунина Marca.

Ранее сообщалось, что Реал может отозвать голкипера из аренды в январе, отправив его играть в Бетис.

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ФК Реал, Футбол, ФК Вальядолид, Новости футбола, Андрей Лунин.
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