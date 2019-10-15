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Шевченко повторил уникальный рекорд Блохина

Шевченко повторил уникальный рекорд Блохина
17:04 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко повторил рекорд бывшего наставника команды Олега Блохина.

Победа над сборной Португалии в восьмом туре отбора к Евро-2020 стала для сборной Украины шестой подряд в официальных поединках. Ранее команда Шевченко обыграла дважды Люксембург, дважды Литву и однажды разгромила Сербию.

Таким образом, нынешняя команда повторила серию сборной, которую возглавлял Олег Блохин в отборочной кампании к ЧМ-2006. Начиная с октября 2004-го сине-желтые поочередно обыграли Грузию, Турцию, Албанию, Данию, Казахстан и Грецию.

Команда Блохина надежнее сыграла в обороне, ведь тогда не пропустила ни одного гола, тогда как команда Шевченко дважды доставала мяч из сетки собственных ворот. Зато нынешняя команда эффектнее играет в атаке - 15 забитых против 11 забитых в 2004/05 годах.

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Напомним, что тогда команда Блохина квалифицировалась на ЧМ-2006, на котором дошла до четвертьфинала. Команда Шевченко досрочно завоевала путевку на Евро-2020.

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Олег Блохин, Андрей Шевченко, Сборная Украины, Футбол, Новости футбола.
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