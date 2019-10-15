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Расистский скандал: глава Футбольного союза Болгарии подал в отставку

Расистский скандал: глава Футбольного союза Болгарии подал в отставку
17:48 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Борислав Михайлов ушел в отставку из-за скандала вокруг матча Болгария - Англия, во время которого местные фанаты оскорбляли гостей на расовой почве.

Борислав Михайлов покинул пост президента Футбольного союза Болгарии, сообщает Guardian. Михайлов ушёл в отставку после того, как этого потребовал премьер-министр страны Бойко Борисов.

Накануне, 14 октября, во время матча квалификации Евро-2020 Болгария — Англия местные фанаты оскорбляли гостей на расовой почве и издавали звуки обезьяны. Судья был вынужден дважды останавливать матч, который завершился со счётом 6:0 в пользу англичан.

После скандального матча Борисов потребовал, чтобы Министерство спорта Болгарии прекратило любые контакты с Футбольным союзом, пока организацию возглавляет Михайлов.

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Футболисты сборной Англии после матча признали, что обсуждали возможность отказа от продолжения матча.

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Сборная Англии, Футбол, Сборная Болгарии, Борислав Михайлов, Новости футбола, Болгария - Англия.
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