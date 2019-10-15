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Венгер назвал причину, почему отказался возглавить Реал

Венгер назвал причину, почему отказался возглавить Реал
19:03 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Французский специалист Арсен Венгер рассказал, почему не захотел сменить Арсенал на мадридский Реал.

Бывший наставник Арсенала Арсен Венгер вспомнил свой период работы в лондонском клубе, отметив, что там он имел полный карт-бланш во время работы.

"С ранних лет считал, что хочу работать так, как мне нравится. Иногда я немного размышляю о том, все ли у меня хорошо. Но тогда я чувствовал, что нахожусь в клубе, где могу работать так, как хочу я".

Также Венгер рассказал, почему в свое время он не захотел тренировать мадридский Реал.

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"Зачем менять все это? Возможно, я был бы в более шикарных условиях, но при этом имел бы меньшее влияние на клуб. Поэтому я решил, что продолжу свою историю с Арсеналом", — приводит слова француза beIN Sports.

Ранее Венгер заявил, что Азар не сумеет заменить Роналду в Реале.

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ФК Арсенал (Лондон), Арсен Венгер, ФК Реал, Футбол, Новости футбола.
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