Венгер назвал причину, почему отказался возглавить Реал

Новости спорта:Французский специалист Арсен Венгер рассказал, почему не захотел сменить Арсенал на мадридский Реал.

Бывший наставник Арсенала Арсен Венгер вспомнил свой период работы в лондонском клубе, отметив, что там он имел полный карт-бланш во время работы.

"С ранних лет считал, что хочу работать так, как мне нравится. Иногда я немного размышляю о том, все ли у меня хорошо. Но тогда я чувствовал, что нахожусь в клубе, где могу работать так, как хочу я".

Также Венгер рассказал, почему в свое время он не захотел тренировать мадридский Реал.

"Зачем менять все это? Возможно, я был бы в более шикарных условиях, но при этом имел бы меньшее влияние на клуб. Поэтому я решил, что продолжу свою историю с Арсеналом", — приводит слова француза beIN Sports.

Ранее Венгер заявил, что Азар не сумеет заменить Роналду в Реале.