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Защитник сборной Португалии назвал причины поражения против Украины

Защитник сборной Португалии назвал причины поражения против Украины
18:52 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Игроки национальной сборной Португалии Нелсон Семеду и Жоау Мариу поделились своим мнением о поединке против Украины.

Футболисты сборной Португалии Нелсон Семеду и Жоау Мариу прокомментировали результат матча отборочного турнира Евро-2020 с Украиной (1:2).

«Мы не привыкли проигрывать. Португалия всегда очень конкурентоспособна. Мы всё равно пытаемся победить, создаём моменты. Может быть, нам немного не хватило удачи в матче с Украиной», — приводит слова Мариу A Bola.

«Мы всегда хотим победить, такая уж мы команда. К сожалению, сегодня этого не вышло. Мы должны поднять голову — ведь играли мы отлично. Команда хорошо отреагировала на 0:2.

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У Украины было два шанса, и они забили нам два гола. Мы же создали бесчисленное количество моментов, но не забили. В этом вся проблема прошедшей игры», — цитирует Семеду пресс-служба УЕФА.

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Сборная Португалии, Сборная Украины, Футбол, Евро-2020, Новости футбола, Нелсон Семеду, Украина — Португалия.
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