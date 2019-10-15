Защитник сборной Португалии назвал причины поражения против Украины

Новости спорта:Игроки национальной сборной Португалии Нелсон Семеду и Жоау Мариу поделились своим мнением о поединке против Украины.

Футболисты сборной Португалии Нелсон Семеду и Жоау Мариу прокомментировали результат матча отборочного турнира Евро-2020 с Украиной (1:2).

«Мы не привыкли проигрывать. Португалия всегда очень конкурентоспособна. Мы всё равно пытаемся победить, создаём моменты. Может быть, нам немного не хватило удачи в матче с Украиной», — приводит слова Мариу A Bola.

«Мы всегда хотим победить, такая уж мы команда. К сожалению, сегодня этого не вышло. Мы должны поднять голову — ведь играли мы отлично. Команда хорошо отреагировала на 0:2.

У Украины было два шанса, и они забили нам два гола. Мы же создали бесчисленное количество моментов, но не забили. В этом вся проблема прошедшей игры», — цитирует Семеду пресс-служба УЕФА.