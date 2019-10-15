"Будем обсуждать": Павелко - о будущем Шевченко в сборной

Новости спорта:Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал будущее Андрея Шевченко в сборной.

Андрей Павелко не забегает далеко вперед и считает, задачи должны решаться шаг за шагом.

"Я знал и был уверен, что у Шевченко все получится, хотя чувствовал давление от журналистов, которые ставили под сомнение решение по его назначению".

Андрей Павелко ответил, отпустят ли Андрея Шевченко в Милан.

"Мы с Андреем Николаевичем многое прошли вместе. В ближайшее время обсудим и вместе решим, что лучше для него и для сборной Украины. Сейчас мысли только о Евро, он главный тренер команды".

"По поводу задач на Евро – не будем забегать вперед. Будем решать задачи шаг за шагом. Команда с каждым матчем улучшает свою игру, болельщики это хорошо видят и отмечают", — приводит слова Андрея Павелко официальный сайт УАФ.

Ранее сообщалось, что Пятов повторил рекорд Шовковского по количеству игр за Украину среди вратарей.