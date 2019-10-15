"Я хочу добиться большего": Роналду - о 700-м голе в карьере

Новости спорта:Нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду прокомментировал новое достижение в своей карьере.

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду в послематчевом интервью в Киеве прокомментировал свой 700-й гол в карьере и поражение в матче квалификации Евро-2020 от сборной Украины (1:2):

«Это прекрасно, что мне удалось забить 700-й гол в своей карьере. Но остается неприятный осадок из-за того, что мы проиграли. Я могу лишь поблагодарить людей, которые мне помогали. В особенности – напарников по команде и тренеров.

Спасибо всем, кто сделал меня тем, кем я являюсь.

Как я уже много раз говорил, нужно наслаждаться моментом, нужно наслаждаться футболом. Потому что всем, чего я достиг, я обязан футболу. И, конечно же, еще раз хочу сказать спасибо всем, кто помог мне достичь такого рекорда. Я пришел к этому рекорду естественным образом. Я не стремлюсь к тому, чтобы бить новые рекорды. Они приходят сами, в этом весь секрет. У меня есть амбиции, я хочу достигать новых высот. Этот результат пришел сам по себе. И, конечно же, в дальнейшем, я хочу добиться большего».