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В УЕФА открыли дело по скандальному матчу Болгария - Англия

В УЕФА открыли дело по скандальному матчу Болгария - Англия
02:04 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:УЕФА выдвинул обвинения в отношении Футбольного союза Болгарии по четырём пунктам нарушения регламента.

Дисциплинарный комитет УЕФА открыл дело по итогам матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Болгария — Англия (0:6), сообщается на официальном сайте организации.

УЕФА выдвинул обвинения в отношении Футбольного союза Болгарии по четырём пунктам нарушения регламента: расистское поведение (выкрики с трибун, нацистские приветствия), бросание предметов на поле, срыв исполнения национального гимна и повторы на экране стадиона.

Также УЕФА обвинил Футбольную ассоциацию Англии в срыве исполнения национального гимна и недостаточном количестве стюардов.

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Напомним, во время матча Болгария — Англия произошёл скандал. Из-за расистских кричалок фанатов хозяев судья дважды останавливал матч. Англичане в итоге решили продолжить встречу, хотя и обсуждали возможность ухода с поля.

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Сборная Англии, УЕФА, Футбол, Сборная Болгарии, Евро-2020, Новости футбола, Болгария - Англия.
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