Космическая зарплата: ПСЖ готовит новый контракт для Мбаппе

Новости спорта:Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе может подписать новый контракт с ПСЖ.

Килиан Мбаппе уже сейчас является одним из лучших игроков мира. Руководство "ПСЖ" это прекрасно понимает, а потому не готово терять юного таланта.

Как сообщает Le10Sport, французу уже в ближайшее время будет предложен новый контракт. По нему, он может получать порядка 50 миллионов евро в год.

Килиан Мбаппе выступает за "ПСЖ" с лета 2017 года. За это время он отыграл 93 матча и забил 67 голов. Также успел стать чемпионом мира в 2018 году.

Ранее сообщалось, что также "ПСЖ" ведет с Неймаром переговоры по контракту.