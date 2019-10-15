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Космическая зарплата: ПСЖ готовит новый контракт для Мбаппе

Космическая зарплата: ПСЖ готовит новый контракт для Мбаппе
21:06 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе может подписать новый контракт с ПСЖ.

Килиан Мбаппе уже сейчас является одним из лучших игроков мира. Руководство "ПСЖ" это прекрасно понимает, а потому не готово терять юного таланта.

Как сообщает Le10Sport, французу уже в ближайшее время будет предложен новый контракт. По нему, он может получать порядка 50 миллионов евро в год.

Килиан Мбаппе выступает за "ПСЖ" с лета 2017 года. За это время он отыграл 93 матча и забил 67 голов. Также успел стать чемпионом мира в 2018 году.

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Ранее сообщалось, что также "ПСЖ" ведет с Неймаром переговоры по контракту.

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Сборная Франции, ФК ПСЖ, Футбол, Новости футбола, Килиан Мбаппе.
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