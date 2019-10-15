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Буряк: Нет сомнений, что Португалия была сильнее Украины

Буряк: Нет сомнений, что Португалия была сильнее Украины
20:27 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Украинский специалист Леонид Буряк поделился своим мнением о поединке Украины против Португалии.

Бывший тренер сборной Украины Леонид Буряк прокомментировал победу национальной команды над Португалией (2:1) в матче отбора на Евро-2020.

"Украине повезло. Говорить сейчас можно, что хочешь, а результат налицо. Нет сомнений, что Португалия была сильнее Украины практически по всем компонентам. Однако, как выяснилось, все решил идеальный для Украины в тактическом плане первый тайм. Два пропущенных мяча на таком уровне отыграть очень сложно, даже португальцам".

"Сложно кого-то выделить в таком матче. Все ребята выложились более чем на сто процентов. Им пришлось играть в специфический футбол, а это - неблагодарная работа. И все-таки, особняком стоит игра Пятова. Отмечу, что Андрей Пятов сильно и надежно провел весь отборочный турнир, заметно прибавив в умении сделать первую передачу, в спокойствии и, повторюсь, надежности".

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"Теперь нашей сборной можно спокойно готовится к финальной части турнира. У сборной Украины есть имя, и, если наша команда проиграет сербам, все будет скомкано. Сложнее как раз не завоевать авторитет, а поддерживать его. Нам нужно качественно и победно завершить отбор в Сербии, а затем двигаться дальше", - заявил Буряк.

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Сборная Украины, Футбол, Евро-2020, Леонид Буряк, Новости футбола, Украина — Португалия.
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