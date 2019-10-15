Вратарь Болгарии: Болельщики вели себя хорошо, оскорблений не было

Новости спорта:Вратарь болгарской сборной Пламен Илиев поделился своим мнением о скандальном поединке против сборной Англии.

Голкипер сборной Болгарии Пламен Илиев прокомментировал поведение болельщиков во время матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Англии (0:6).

«Честно говоря, я считаю, что болельщики вели себя хорошо. Никаких оскорблений не было. Думаю, игроки сборной Англии немного преувеличили ситуацию. Зрители продемонстрировали достойный уровень поддержки. Я не слышал плохих слов ни в адрес футболистов», — приводит слова Илиева Goal.com.

Напомним, во время матча Болгария — Англия произошёл скандал. Из-за расистских кричалок фанатов хозяев судья дважды останавливал матч.

Англичане в итоге решили продолжить встречу, хотя и обсуждали возможность ухода с поля. Сегодня, 15 октября, стало известно, что УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам матча Болгария — Англия.