Яремчук рассказал, в чем разница Роналду на поле и по телевизору

Новости спорта:Форвард Гента и сборной Украины Роман Яремчук поделился своим мнением о Криштиану Роналду.

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук отреагировал на сравнение себя со звездами сборной Португалии - Фелиш и Криштиану Роналду.

Роман считает, что за одним матчем трудно судить о том, что он играет не хуже, чем Фелиш, который стоит 100 млн долларов.

Высказался Яремчук и о Криштиану Роналду.

На поле он гораздо сильнее, чем по телевизору. Сколько мне нужно, чтобы выйти на его уровень? Это как в Бельгию пешком.

Напомним, вчера сборная Украины обыграла сборную Португалии в поединке восьмого тура отбора Евро-2020 на НСК "Олимпийском" в Киеве.