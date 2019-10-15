Яремчук рассказал, в чем разница Роналду на поле и по телевизору

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук отреагировал на сравнение себя со звездами сборной Португалии - Фелиш и Криштиану Роналду.
Роман считает, что за одним матчем трудно судить о том, что он играет не хуже, чем Фелиш, который стоит 100 млн долларов.
Высказался Яремчук и о Криштиану Роналду.
На поле он гораздо сильнее, чем по телевизору. Сколько мне нужно, чтобы выйти на его уровень? Это как в Бельгию пешком.
Напомним, вчера сборная Украины обыграла сборную Португалии в поединке восьмого тура отбора Евро-2020 на НСК "Олимпийском" в Киеве.