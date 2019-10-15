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Отбор Евро-2020: два гола Пукки помогли Финляндии разгромить Армению

Отбор Евро-2020: два гола Пукки помогли Финляндии разгромить Армению
22:15 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Сборная Армении провалила поединок отбора Евро-2020 против Финляндии.

В 8-м туре отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 встречались сборные Финляндии и Армении. Матч состоялся на стадионе «Веритас» в городе Турку и завершился со счётом 2:0.

Финляндия – Армения 3:0

Голы: Йенсен, 31, Пукки, 61, 88.

Финляндия: Градецки — Райтала, Тойвио, Вяйсянен, Уронен - Лод, Кауко, Камара (Шюллер, 87), Лаппалайнен (Сойри, 61) - Йенсен (Похьянпало, 53), Пукки.

Армения: Айрапетян — Амбарцумян, Ишханян, Ароян, Овсепян - Ованесян, Григорян (Малакян, 72) - Барсегян (Озбилиз, 65), Казарян (Бабаян, 77), Адамян — Карапетян, .

Предупреждения: Амбарцумян, Адамян, Ароян (все — Армения).

Хозяева вышли вперёд на 31-й минуте благодаря точному удару полузащитника Фредрика Йенсена. На 61-й минуте преимущество финской команды увеличил нападающий Теэму Пукки. Итоговый счёт был установлен на 88-й минуте — дубль оформил Пукки.

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Сборная Финляндии, набрав 15 очков, продолжает занимать второе место в группе J. Отрыв от Армении и Боснии и Герцеговины, располагающихся ниже, увеличился до 5 очков.

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Футбол, Сборная Армении, Евро-2020, Новости футбола, Сборная Финляндии, Отбор Евро-2020.
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