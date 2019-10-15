Состав миланского Интера может пополнить форвард сборной Франции

Новости спорта:Нападающий сборной Франции Оливье Жиру может перебраться в Серию А.

Как утверждает FCInterNews.it, Интер может в январское трансферное окно приобрести нападающего Челси Оливье Жиру.

По данным источника, одной из причин возможного трансфера является травматичность форварда Алексиса Санчеса. Напомним, чилиец получит повреждение, из-за которого не сможет сыграть до конца года.

Также известно, что Жиру страдает из-за нехватки игровой практики в стане лондонцев и был бы не против покинуть клуб в ближайшее трансферное окно.

Отмечается, что "нерадзурри" могут предоставить французскому футболисту контракт до 2022 года с окладом в восемь миллионов евро в год.