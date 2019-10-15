"Мы были лучше в тот вечер": Мальдини вспомнил финал ЛЧ против Ливерпуля

Новости спорта:Бывший защитник Милана Паоло Мальдини прокомментировал финал Лиги чемпионов в Стамбуле против Ливерпуля.

Легендарный защитник "Милана" Паоло Мальдини оглянулся назад и вспомнил финал в Стамбуле, когда его клуб упустил победу в финале Лиги Чемпионов в матче против "Ливерпуля".

"Я забил самый быстрый гол в финалах ЛЧ, мы провели очень хороший первый тайм, однако все перевернули те 6 минут. Именно подобная непредсказуемость, делает футбол - великим спортом.

Знаете, меня до сих пор смешит, что я играл в восьми финалах Лиги Чемпионов, однако люди по прежнему чаще всего вспоминают мне то поражение. Мы были лучше "Ливерпуля" в тот вечер, однако не смогли завоевать трофей", - цитирует слова защитника сайт УЕФА.

Напомним, что восемь раз играя в финалах Лиги Чемпионов, Мальдини сумел пять раз завоевать трофей.