ПСЖ намерен осуществить покупку Пакета из Милана

Новости спорта:Бразильский легионер Милана Лукас Пакета может пополнить ряды чемпиона Франции.

Атакующий хавбек Лукас Пакета может перебраться на Парк де Пренс в зимнее трансферное окно, сообщает Sky Sport Italia.

Спортивный директор парижан Леонардо стремится подписать соотечественника. Пакета разочарован отсутствием игровой практики, поэтому может рассмотреть вариант с переходом в ПСЖ.

К слову, именно Леонардо организовал трансфер полузащитника в Милан из Фламенго прошлой зимой за 35 млн евро.

В сезоне 2019/20 Лукас Пакета сыграл 5 матчей в Серии А, но ни разу не провел на поле все 90 минут. В активе 22-летнего бразильца 1 результативная передача.