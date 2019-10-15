Реднапп: Почеттино не глуп, чтобы переходить в МЮ

Новости спорта:Английский специалист Харри Реднапп прокомментировал ситуацию с возможным уходом Маурисио Почеттино из Тоттенхэма.

Бывший тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп поделился мнением о будущем нынешнего наставника команды Маурисио Почеттино.

«Где ему будет лучше, чем в «Тоттенхэме»? «Ливерпулю» он не нужен, у них есть Юрген Клопп. Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити», им Почеттино также не требуется. Где он найдет условия лучше, чем в «Тоттенхэме»? Вокруг нет никого, кто был бы в Англии с лучшим стадионом и лучшей тренировочной площадкой.

Хорошо, если «Реал» придет с предложением, и ему, возможно, захочется поехать в Испанию. С языком не будет проблем, и жить в Мадриде было бы очень хорошо. Уверен, что ему будет трудно отказаться. Но кроме этого варианта я не вижу, куда он пойдет.

«Манчестер Юнайтед»? Может быть, но Почеттино не глуп, он знает, что у них там огромная работа по перестройке. «МЮ» взвалил эту ношу на Дэвида Мойеса, который отлично проявил себя в «Эвертоне».

Затем они дали эту задачу Луи ван Галу, который является одним из сильнейших менеджеров в мире. Затем Жозе Моуринью, выигравший все, что только можно. И все они не смогли справиться с этой задачей. Теперь Сульшер борется с этим. Почеттино не глуп. Он знает, что процесс перестройки будет долгосрочным, и это может занять годы», – цитирует Реднаппа Mirror.