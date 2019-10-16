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Фати дебютировал за молодежную сборную Испании

Фати дебютировал за молодежную сборную Испании
09:14 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Ансу Фати дебютировал за сборную Испании U-21 в матче отбора на Евро-2021 против Черногории.

Вингер Барселоны Ансу Фати дебютировал за сборную Испании U-21 в матче отбора на Евро-2021 против Черногории (2:0).

16-летний игрок вышел на замену на 80-й минуте встречи. За оставшееся время Фати не отметился результативными действиями.

Фати родился в Гвинее-Бисау, но недавно получил испанское гражданство. Он не попал в заявку основной сборной Испании. Также вингер не получил вызов в команду U-17 для участия в чемпионате мира в Бразилии.

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В нынешнем сезоне Фати провел шесть матчей за Барселону, отметившись двумя голами и одной результативной передачей. Вингер вошел в список претендентов на премию Golden Boy-2019, которая вручается лучшему игроку в возрасте до 21 года.

Сборная Испании U-21 возглавляет отборочную группу. Следующий матч команда проведет 14 ноября против Северной Македонии. Отметим, что основная сборная Испании вышла в финальную часть чемпионата Европы-2020.

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Сборная Испании, ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Ансу Фати.
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