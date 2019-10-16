Реал следит за ситуацией с Мбаппе в ПСЖ

Новости спорта:Реал хочет провернуть громкий трансфер.

Мадридский "Реал" не оставляет попыток приобрести форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе.

Как сообщает Marca, "Королевский клуб" намерен занять выжидательную позицию, чтобы приобрести француза летом 2021 года, за год до истечения его контракта с парижанами. В свою очередь "ПСЖ" всеми силами постарается удержать Мбаппе, предложив форварду новый контракт.

Мбаппе перешёл в "ПСЖ" из "Монако" летом 2017 года на правах аренды. Через год парижане выкупили контракт форварда за € 135 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне 20-летний футболист принял участие в 43 матчах. На его счету 39 забитых мячей и 17 результативных передач. Его нынешний контракт с "ПСЖ" истекает летом 2022 года.