Шевченко отреагировал на интерес Милана

Новости спорта:Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко пока сосредоточен на Евро-2020.

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко после того, как вывел команду на Евро-2020, в комментарии итальянским журналистам прокомментировал интерес со стороны "Милана".

Ранее сообщалось, что клуб хотел пригласить наставника, однако в итоге подписал контракт со Стефано Пиоли.

"Я был спокоен по поводу информации об интересе со стороны "Милана". Я просто поехал посмотреть матч команды, пообщаться со своими друзьями Мальдини и Альбертини".

"Я много лет провел в "Милане", и, конечно, у меня остались связи в этой команде. Надеюсь, они исправят ситуацию в чемпионате", - сказал Шевченко.