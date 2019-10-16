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Шевченко отреагировал на интерес Милана

Шевченко отреагировал на интерес Милана
11:08 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко пока сосредоточен на Евро-2020.

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко после того, как вывел команду на Евро-2020, в комментарии итальянским журналистам прокомментировал интерес со стороны "Милана".

Ранее сообщалось, что клуб хотел пригласить наставника, однако в итоге подписал контракт со Стефано Пиоли.

"Я был спокоен по поводу информации об интересе со стороны "Милана". Я просто поехал посмотреть матч команды, пообщаться со своими друзьями Мальдини и Альбертини".

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"Я много лет провел в "Милане", и, конечно, у меня остались связи в этой команде. Надеюсь, они исправят ситуацию в чемпионате", - сказал Шевченко.

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Андрей Шевченко, Сборная Украины, Футбол, Новости футбола.
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