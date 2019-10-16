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Футбольный клуб нанял болельщика-геймера

Футбольный клуб нанял болельщика-геймера
11:24 Сегодня Телеграф championat.com Фото: ФК Бежания

Новости спорта:Сербский футбольный клуб "Бежания", в настоящее время выступающий во втором по силе дивизионе страны, нанял на работу собственного болельщика.

22-летний Андрей Павлович добился с любимой командой успеха в известной игре Football Manager, где привёл её к 10 подряд титулам чемпиона Сербии, шести Кубкам страны и полуфиналу Лиги чемпионов. В итоге клуб предложил ему попробовать свои силы в роли аналитика.

"Я показал свои достижения в Football Manager и предположил, что смогу помочь клубу. Я не ожидал, что они свяжутся со мной. У нас состоялся дружелюбный разговор, и директор спросил, смогу ли я прийти на матч в субботу и посмотреть, как обстоят дела. Я не мог поверить в происходящее. Я был ошеломлён. Они спросили, не мог бы я поработать на клуб бесплатно, поскольку он испытывал финансовые трудности.

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Если у меня появится такая возможность, я бы хотел начать карьеру в футболе. Было бы здорово поработать скаутом или аналитиком – я мечтаю об этом уже долгое время, и порой это неплохо мне удаётся. Сейчас мне не платят, но я работаю, потому что люблю этот клуб и то, что делаю. Надеюсь, в будущем мне будут платить за то, что я люблю", — цитирует Павловича Sport Bible.

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Футбол, Новости футбола, ФК Бежания.
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