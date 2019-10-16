"Давно не видел такого на Олимпийском": Суркис о матче Украина - Португалия

Новости спорта:Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал победный матч сборной Украины на НСК "Олимпийский" с командой Португалии.

Глава киевского Динамо Игорь Суркис высказался касательно победы сборной Украины над Португалией в рамках отбора к Евро-2020. Поединок проходил в Киеве, на НСК Олимпийский.

"Просто феерия. Такого матча на "Олимпийском" давно не видел. Причем не только в исполнении сборной, но и наших клубов. Атмосфера сумасшедшая.

Поздравляю всех нас с выходом на Евро. Сама игра сборной – великолепная. Браво, Шевченко. Надеюсь, что с такой игрой мы можем далеко пройти", - рассказал он в эфире телеканала Футбол 1.