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Вратарь Вальядолида назвал Месси спортивным зверем

Вратарь Вальядолида назвал Месси спортивным зверем
13:27 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Хорди Масип рассказал, как Лионель Месси ведет себя в раздевалке.3

Вратарь "Вальядолида" Хорди Масип, который ранее выступал за "Барселону", рассказал о характере лидера каталонского клуба нападающего Лионеля Месси.

"Я не могу сказать о Месси ничего того, что ещё не было сказано. Он спортивный зверь. Он является лучшим из всех, кого я видел в своей жизни. Кроме того, я имел удовольствие играть с ним. Я страдал от него на тренировках, но в то же время наслаждался им. Я не видел равного ему.

15 лет назад Месси дебютировал за Барселону (Видео)

Месси всегда хорошо относился ко всем молодым футболистам из академии. Сложно поверить, но он весёлый человек, который заставляет партнёров смеяться. Он не такой, как Пике, и не говорит весь день. Но мне было приятно, как он и все остальные, относились ко мне в раздевалке", — приводит слова Масипа Mundo Deportivo.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Хорди Масип.
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