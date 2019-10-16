Вратарь Вальядолида назвал Месси спортивным зверем

Новости спорта:Хорди Масип рассказал, как Лионель Месси ведет себя в раздевалке.3

Вратарь "Вальядолида" Хорди Масип, который ранее выступал за "Барселону", рассказал о характере лидера каталонского клуба нападающего Лионеля Месси.

"Я не могу сказать о Месси ничего того, что ещё не было сказано. Он спортивный зверь. Он является лучшим из всех, кого я видел в своей жизни. Кроме того, я имел удовольствие играть с ним. Я страдал от него на тренировках, но в то же время наслаждался им. Я не видел равного ему.

Месси всегда хорошо относился ко всем молодым футболистам из академии. Сложно поверить, но он весёлый человек, который заставляет партнёров смеяться. Он не такой, как Пике, и не говорит весь день. Но мне было приятно, как он и все остальные, относились ко мне в раздевалке", — приводит слова Масипа Mundo Deportivo.