Трехметровый Неймар предстал на улицах Парижа (Фото)

Новости спорта:Скульптура Неймара появилась в Париже на выставке под открытым небом.

В течении месяца парижане и гости столицы Франции смогут увидеть творение бразильского скульптора Маркоса Марина. Статуя Неймара принимает участие в выставке подобных, которые находятся под открытым небом на авеню Георга V. Высота скульптуры - 3 метра.

Скульптор Марин утверждает, что Неймар является кумиром многих болельщиков по всему миру."Я горжусь, что он представляет нашу страну. Неймар является предметом для гордости многих бразильцев", — сказал Марин.

Автор Маркос Марин и скульптура Неймара

Напомним, Неймар сейчас выступает за парижский ПСЖ. В Данный момент бразильский форвард восстанавливается после травмы,

До ПСЖ Неймар выступал за Барселону, откуда перешел за 222 млн евро.