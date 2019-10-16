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Трехметровый Неймар предстал на улицах Парижа (Фото)

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Трехметровый Неймар предстал на улицах Парижа (Фото)
15:55 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Скульптура Неймара появилась в Париже на выставке под открытым небом.

В течении месяца парижане и гости столицы Франции смогут увидеть творение бразильского скульптора Маркоса Марина. Статуя Неймара принимает участие в выставке подобных, которые находятся под открытым небом на авеню Георга V. Высота скульптуры - 3 метра.

Скульптор Марин утверждает, что Неймар является кумиром многих болельщиков по всему миру."Я горжусь, что он представляет нашу страну. Неймар является предметом для гордости многих бразильцев", — сказал Марин.

Автор Маркос Марин и скульптура Неймара

Напомним, Неймар сейчас выступает за парижский ПСЖ. В Данный момент бразильский форвард восстанавливается после травмы,

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До ПСЖ Неймар выступал за Барселону, откуда перешел за 222 млн евро.

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Сборная Бразилии, ФК ПСЖ, Неймар, Лига 1, Статуя, Маркос Марин.
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