Леганес выплатил компенсацию Реалу из-за Лунина

Новости спорта:Леганес не предоставлял Андрею Лунину оговоренное количество игрового времени.

Вратарь "Вальядолида" Андрей Лунин, принадлежащий "Реалу", рассказал, что "Королевский клуб" получил компенсацию от "Леганеса", который не предоставил ему оговорённое количество игрового времени.

"В контракте с „Леганесом“ была предусмотрена определённая компенсация, если я не сыграю оговорённое количество минут. Я не знаю точной суммы. Но знаю, что „Леганес“ выплатил „Реалу“ штраф, так как не выполнил обязательства", — приводит слова Лунина Marca.

Лунин перешёл в "Реал" летом 2018 года из луганской "Зари". Сумма трансфера составила € 8,5 млн. В прошлом сезоне 20-летний голкипер выступал на правах аренды за "Леганес". В составе клуба он провёл семь матчей и пропустил семь голов. В нынешнем сезоне украинец не провёл ни одного матча за "Вальядолид".