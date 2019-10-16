Президент Айнтрахта: Авантюра Ребича с уходом в Милан провалилась

Новости спорта:Вольфганг Штубинг считает стремление нападающего Анте Ребича вернуться в Италию ошибкой.

Президент Айнтрахта Ф Вольфганг Штубинг заявил, что Анте Ребич не захотел конкуренции в его клубе и думал, что в Милане ему будет проще.

“Даже не знаю, как прокомментировать ситуацию с Ребичем, – цитирует Bundesliga News Штубинга. – В Айнтрахте он не захотел быть одним из трех нападающих, и, настаивая на возвращении в Италию, наверное, думал, что в Милане легко станет основным. Что ж, теперь он оказался вне игры. Это была его авантюра, и она провалилась".

26-летний нападающий сборной Хорватии (32 матча, 3 гола) выступал за Сплит (60 матчей во всех турнирах, 18 голов), Фиорентину (12, 3), РБ Лейпциг (11, 0), Верону (10, 0), Айнтрахт Ф (100, 25), после чего отправился в аренду в Милан (3, 0).