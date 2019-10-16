Пятов: В сборной все поменялось, поэтому есть и результат

Новости спорта:По словам вратаря сине-желтых, Украина продолжит прогрессировать.

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов после победы над сборной Португалии (2:1) рассказал о переменах в команде.

«Главный залог успеха — в единстве. В сборной все поменялось, поэтому есть и результат. Мы сейчас кайфуем от футбола», — цитирует голкипера zbirna.com.

«Мы стремимся к тому, чтобы быть еще сильнее. На данный момент Украина уже добилась право на участие в финальной части чемпионата Европы. Думаю, что уже этот успех улучшит рейтинг нашей сборной».

В матче против сборной Португалии кипер украинцев сыграл свою 92 игру в составе сине-желтых и сравнялся по этому показателю с Александром Шовковским.

Украина набрала 19 очков в семи матчах отбора на Евро-2020 и гарантировала себе участие на предстоящем первенстве Европы.

В заключительном матче отбора сине-желтые 17 ноября сыграют против Сербии на выезде.