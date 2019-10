Месси получил рекордную "Золотую бутсу" (Видео)

Нестареющий лидер Барселоны Лионель Месси продолжает собирать индивидуальные награды.

На этот раз аргентинец получил свою шестую "Золотую бутсу". Этот приз Месси заработал, став лучшим бомбардиром национальных первенств, которые проводятся под эгидой УЕФА. В сезоне 2018/19 капитан Барселоны вколотил в ворота соперников в Примере 36 голов в 34 матчах.

Видео награждения можно посмотреть в "твиттере" Marca.

Месси стал первым футболистом в истории, выигравшим 6 "Золотых бутс":

2009/10: 34 goals

2011/12: 50 goals

2012/13: 46 goals

2016/17: 37 goals

2017/18: 34 goals

2018/19: 36 goals

Leo Messi is the first player ever to win six Golden Shoes pic.twitter.com/MxLm4aFiSt

— B/R Football (@brfootball) October 16, 2019