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Месси получил рекордную "Золотую бутсу" (Видео)

Месси получил рекордную "Золотую бутсу" (Видео)
16:11 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Капитан Барселоны Лионель Месси получил свою шестую "Золотую бутсу", заработанную в прошлом сезоне.

Нестареющий лидер Барселоны Лионель Месси продолжает собирать индивидуальные награды.

На этот раз аргентинец получил свою шестую "Золотую бутсу". Этот приз Месси заработал, став лучшим бомбардиром национальных первенств, которые проводятся под эгидой УЕФА. В сезоне 2018/19 капитан Барселоны вколотил в ворота соперников в Примере 36 голов в 34 матчах.

Сколько заработали за год Месси и Роналду в Инстаграме

Видео награждения можно посмотреть в "твиттере" Marca.

Месси стал первым футболистом в истории, выигравшим 6 "Золотых бутс":

Напомним, в сентябре этого года Лионель Месси был признан лучшим футболистом планеты по версии ФИФА.

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Золотая бутса, ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Видео, Новости футбола, Альманах-2019.
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