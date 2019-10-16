Месси получил рекордную "Золотую бутсу" (Видео)

Нестареющий лидер Барселоны Лионель Месси продолжает собирать индивидуальные награды.
На этот раз аргентинец получил свою шестую "Золотую бутсу". Этот приз Месси заработал, став лучшим бомбардиром национальных первенств, которые проводятся под эгидой УЕФА. В сезоне 2018/19 капитан Барселоны вколотил в ворота соперников в Примере 36 голов в 34 матчах.
Видео награждения можно посмотреть в "твиттере" Marca.
Posado en familia con la Sexta Bota de Oro de Leo Messi #LaSextadeMessi pic.twitter.com/Md5PTPO0Tb
— MARCA (@marca) October 16, 2019
Месси стал первым футболистом в истории, выигравшим 6 "Золотых бутс":
2009/10: 34 goals
2011/12: 50 goals
2012/13: 46 goals
2016/17: 37 goals
2017/18: 34 goals
2018/19: 36 goals
Leo Messi is the first player ever to win six Golden Shoes pic.twitter.com/MxLm4aFiSt
— B/R Football (@brfootball) October 16, 2019
Напомним, в сентябре этого года Лионель Месси был признан лучшим футболистом планеты по версии ФИФА.