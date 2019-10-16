Месси получил рекордную "Золотую бутсу" (Видео)

Новости спорта:Капитан Барселоны Лионель Месси получил свою шестую "Золотую бутсу", заработанную в прошлом сезоне.

Нестареющий лидер Барселоны Лионель Месси продолжает собирать индивидуальные награды.

На этот раз аргентинец получил свою шестую "Золотую бутсу". Этот приз Месси заработал, став лучшим бомбардиром национальных первенств, которые проводятся под эгидой УЕФА. В сезоне 2018/19 капитан Барселоны вколотил в ворота соперников в Примере 36 голов в 34 матчах.

Видео награждения можно посмотреть в "твиттере" Marca.

Posado en familia con la Sexta Bota de Oro de Leo Messi #LaSextadeMessi pic.twitter.com/Md5PTPO0Tb — MARCA (@marca) October 16, 2019

Месси стал первым футболистом в истории, выигравшим 6 "Золотых бутс":

2009/10: 34 goals

2011/12: 50 goals

2012/13: 46 goals

2016/17: 37 goals

2017/18: 34 goals

2018/19: 36 goals Leo Messi is the first player ever to win six Golden Shoes pic.twitter.com/MxLm4aFiSt — B/R Football (@brfootball) October 16, 2019

Напомним, в сентябре этого года Лионель Месси был признан лучшим футболистом планеты по версии ФИФА.