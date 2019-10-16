Доходы от продажи телеправ клубов Лиги 1 вырастут вдвое

Новости спорта:Стали известны детали новой сделки по продаже телеправ на матчи чемпионата Франции.

С сезона-2020/21 клубы высшего дивизиона Франции получат в совокупности 1,153 миллиарда евро вместо нынешних 748 миллионов — сообщает Foot Mercato.

"Это будет существенной прибавкой к бюджету французских клубов, что сделает их более конкурентными, особенно на трансферном рынке", – прокомментировал информацию директор Нанта Франк Кита.

По словам Кита, бюджет его клуба в следующем сезоне составит 100 миллионов евро и Нант, занимающий после 9-го тура второе место в Лиге 1, отставая от ПСЖ на 2 очка и опережая на 3 пункта Анже, надеется продолжить конкурировать с признанными лидерами чемпионата Франции.