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Доходы от продажи телеправ клубов Лиги 1 вырастут вдвое

Доходы от продажи телеправ клубов Лиги 1 вырастут вдвое
18:42 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Стали известны детали новой сделки по продаже телеправ на матчи чемпионата Франции.

С сезона-2020/21 клубы высшего дивизиона Франции получат в совокупности 1,153 миллиарда евро вместо нынешних 748 миллионов — сообщает Foot Mercato.

"Это будет существенной прибавкой к бюджету французских клубов, что сделает их более конкурентными, особенно на трансферном рынке", – прокомментировал информацию директор Нанта Франк Кита.

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По словам Кита, бюджет его клуба в следующем сезоне составит 100 миллионов евро и Нант, занимающий после 9-го тура второе место в Лиге 1, отставая от ПСЖ на 2 очка и опережая на 3 пункта Анже, надеется продолжить конкурировать с признанными лидерами чемпионата Франции.

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ФК ПСЖ, Футбол, Лига 1, Новости футбола.
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