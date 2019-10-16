Экс-тренер сборной Франции: Гвардиола - сын Барселоны

Новости спорта:Бывший тренер сборной Франции Лоран Блан поделился своим мнением о тренере Манчестер Сити Хосепе Гвардиоле.

Французский тренер Лоран Блан охарактеризовал бывшего тренера Барселоны Пепа Гвардиолу, который ныне возглавляет английский Манчестер Сити.

"Если ты не знаешь Гвардиолу как человека, ты никогда не поймешь его футбольную философию. Все идет от становления Гвардиолы как человека.

Я считаю, что Пеп - сын Барселоны. Кажется, что ДНК испанца совпадает с ДНК Барселоны. То что он начал там тренерскую карьеру - огромный плюс для него.

Но он также и сын Йохана Кройфа. Под руководством данного специалиста Гвардиола мог учиться, работать и обмениваться с ним футбольными идеями", - рассказал Блан в интервью France Football.

Стоит отметить, что Гвардиола проработал в Барселоне c 2008 по 2012 год. Также в его тренерской карьере была мюнхенская Бавария.

Напомним, ранее сообщалось, что Гвардиола пообещал покинуть Ман Сити в случае неудач.