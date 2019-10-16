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Среда, 16.10.2019
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Минувшим летом Неймар мог оказаться в МЮ: названа причина срыва трансфера

Минувшим летом Неймар мог оказаться в МЮ: названа причина срыва трансфера
20:34 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Бразильский нападающий ПСЖ Неймар этим летом мог оказаться в Манчестер Юнайтед.

Минувшим летом «Манчестер Юнайтед» рассматривал вариант с приобретением форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара, сообщает Daily Mail.

Согласно информации источника, на «Олд Траффорд» были готовы потратить большую сумму денег на покупку бразильского нападающего парижан. Однако в итоге руководство манкунианского клуба отказалось от этой идеи.

На решение «МЮ» повлияло два фактора: образ жизни футболиста, который известен своим пристрастием к вечеринкам, и жадность его отца к деньгам.

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Напомним, летом Неймар заявил о желании покинуть «Пари Сен-Жермен». Главными претендентами на форварда считались «Барселона» и «Реал». Однако переговоры по футболисту не принесли результата. Позже появились слухи, что «ПСЖ» готов продлить контракт с бразильцем.

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ФК Манчестер Юнайтед, ФК ПСЖ, Неймар, Футбол, Новости футбола.
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