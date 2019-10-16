Тренерский рекорд: 200 матчей во главе сборной

Новости спорта:Уругвайский специалист отметился уникальным достижением.

В среду, 16 октября, сборная Уругвая в рамках товарищеского матча встречалась с Перу. Матч закончился ничейным результатом (1:1).

Тот поединок стал для Оскара Табареса двухсотым в карьере во главе сборной Уругвая. До этого никто из тренеров не достигал подобного показателя в одной национальной команде, сообщает официальный сайт Федерации футбола Уругвая.

Оскар Табарес руководил "чарруа" в 1988-1990, проведя 34 матча, из которых половину увенчал победами. Во второй раз тренер возглавил уругвайцев в 2006 году. С тех пор Табарес провел 166 игр, из которых выиграл 80.

Напомним, что ранее 72-летний специалист продлил соглашение со сборной Уругвая до 2022 года.