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Моуриньо возвращается в АПЛ: какой клуб возглавит легендарный португалец

Моуриньо возвращается в АПЛ: какой клуб возглавит легендарный португалец
21:23 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Португальский специалист Жозе Моуриньо может возглавить лондонский Тоттенхэм.

Жозе Моуриньо готов уже в ближайшее время вернуться на тренерский мостик. Об этом сообщает SoccerLink.

"Особенный" провел первый этап переговоров с лондонским "Тоттенхэмом". Они прошли успешно и вполне возможно, что назначение Моуриньо лишь вопрос времени.

"Тоттенхэм" довольно плохо начал данный сезон. Сейчас "шпоры" идут лишь на 8-м месте в АПЛ, также команда Почеттино проиграла "Баварии" в Лиге Чемпионов со счетом 2:7.

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Напомним, что ранее Моуриньо уже работал с двумя английскими командами - "Челси" и "МЮ". Всего он смог завоевать на Туманном Альбионе 10 трофеев.

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ФК Тоттенхэм, Футбол, АПЛ, Жозе Моуриньо, Новости футбола.
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