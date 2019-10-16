Моуриньо возвращается в АПЛ: какой клуб возглавит легендарный португалец

Новости спорта:Португальский специалист Жозе Моуриньо может возглавить лондонский Тоттенхэм.

Жозе Моуриньо готов уже в ближайшее время вернуться на тренерский мостик. Об этом сообщает SoccerLink.

"Особенный" провел первый этап переговоров с лондонским "Тоттенхэмом". Они прошли успешно и вполне возможно, что назначение Моуриньо лишь вопрос времени.

"Тоттенхэм" довольно плохо начал данный сезон. Сейчас "шпоры" идут лишь на 8-м месте в АПЛ, также команда Почеттино проиграла "Баварии" в Лиге Чемпионов со счетом 2:7.

Напомним, что ранее Моуриньо уже работал с двумя английскими командами - "Челси" и "МЮ". Всего он смог завоевать на Туманном Альбионе 10 трофеев.