Трудные времена настали: Милан объявил о рекордных убытках

Новости спорта:Директор Милана Иван Газидис отчитался за прошедший финансовый год.

Закрывая прошедший финансовый год, директор Милана Иван Газидис подтвердил, что убытки Милана составили 145,9 миллиона евро — сообщает Milan News.

Это на 20 миллионов больше, чем в предыдущем финансовом году и является антирекордом в истории "россонери".

Общий оборот клуба вырос на 5,1%, однако на 6,7 миллиона снизился доход от спонсоров, а также упали продажи билетов на матчи. Главные же затраты выпали на покупку и аренду игроков. Кроме того, клубу пришлось провести реконструкцию тренировочной базы.

Впрочем, руководство Милана не видит в ситуации никакой трагедии, списывая убытки на процессы реструктуризации после прихода новых владельцев.