Эль-Классико могут перенести: названа причина

Новости спорта:По всей Каталонии возникли проблемы с проведением футбольных матчей из-за протестов.

В данный момент в Каталонии проходят массовые протесты сепаратистов, связанных с судебными процессами над инициаторами референдума о независимости Каталонии, который проходил в 2017 году.

Из-за этого возникли проблемы с передвижением и проведением футбольных матчей. Поэтому боссы Ла Лиги предложили перенести матч Барселона - Реал, который должен был пройти 26 октября на Камп Ноу, на Сантьягу Бернабеу, однако клубы отказались от идеи перенести Эль-Классико в Мадрид.

По данным Marca, поединок все же состоится на домашнем стадионе "блаугранас", но не 26 октября, а 18 декабря.

Тем не менее, такой вариант не подходит Ла Лиге, ведь 18 декабря - это среда, что может сказаться на телевизионных просмотрах.