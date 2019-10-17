Руслан Костышин назвал главную проблему Шахтера в УПЛ

Новости спорта:Главный тренер Колоса высказался о грядущем матче против чемпиона Украины.

Уже скоро клубный футбол вернется, а первым поединком УПЛ после международной паузы станет противостояние Шахтера и Колоса.

Руслан Костышин, главный тренер ковалевцев, считает, что "горняки" могут не настроиться на матч, а его команда отобьется.

"Если бы футболисты Шахтера играли в Лиге чемпионов, они бы собрались. Для УПЛ им эмоции тяжело найти. После Литвы и Португалии не думаю, что они будут иметь супернастрой на Колос.

Наверное, для Шахтера мотивация – Лига чемпионов. Наверное, поставим 11 игроков сзади. Может, отобьемся" — приводит слова главного тренера ковалевцев телеканал Футбол.

Поединок Шахтер — Колос состоится в пятницу, 18 октября. Начало встречи запланировано на 19:00.