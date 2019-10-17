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Руслан Костышин назвал главную проблему Шахтера в УПЛ

Руслан Костышин назвал главную проблему Шахтера в УПЛ
07:57 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Колос

Новости спорта:Главный тренер Колоса высказался о грядущем матче против чемпиона Украины.

Уже скоро клубный футбол вернется, а первым поединком УПЛ после международной паузы станет противостояние Шахтера и Колоса.

Руслан Костышин, главный тренер ковалевцев, считает, что "горняки" могут не настроиться на матч, а его команда отобьется.

"Если бы футболисты Шахтера играли в Лиге чемпионов, они бы собрались. Для УПЛ им эмоции тяжело найти. После Литвы и Португалии не думаю, что они будут иметь супернастрой на Колос.

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Наверное, для Шахтера мотивация – Лига чемпионов. Наверное, поставим 11 игроков сзади. Может, отобьемся" — приводит слова главного тренера ковалевцев телеканал Футбол.

Поединок Шахтер — Колос состоится в пятницу, 18 октября. Начало встречи запланировано на 19:00.

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ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Новости футбола, ФК Колос, Руслан Костышин.
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