Ребров оценил перспективы сборной Украины на Евро-2020

Новости спорта:Сергей Ребров поздравил своего бывшего партнера по клубу и сборной Андрея Шевченко с проходом на Евро-2020.

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров поздравил своего бывшего партнера по клубу и сборной Андрея Шевченко с проходом на Евро-2020.

«Прежде всего, я хочу пожелать Андрею удачи и поздравить его с хорошими результатами в национальной сборной Украины, поскольку он вывел команду на чемпионат Европы. Наши тренерские карьеры находятся в похожей фазе. Мы оба находимся на ранних этапах своего развития. Мне кажется, что он, как и я, не хочет, чтобы нас сравнивали», — передает слова Реброва Football.ua.

«Я предпочитаю трудиться на клубном уровне, а не в сборной, мне нужно каждый день находиться в контакте с игроками. Андрей работает в другой роли, но я уверен, что мы скоро увидим его во главе серьезного футбольного клуба».

Напомним, что Фради находятся под руководством Сергея Реброва с сентября 2018 года. Также за венгерский клуб выступают три украинских полузащитника — Игорь Харатин, Даниил Игнатенко и Александр Зубков.

Подопечные Реброва идут на 3-м месте в турнирной таблице внутреннего первенства, но провели на 1 матча меньше, чем лидер чемпионата Фехервар.