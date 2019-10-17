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Ребров оценил перспективы сборной Украины на Евро-2020

Ребров оценил перспективы сборной Украины на Евро-2020
09:23 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Сергей Ребров поздравил своего бывшего партнера по клубу и сборной Андрея Шевченко с проходом на Евро-2020.

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров поздравил своего бывшего партнера по клубу и сборной Андрея Шевченко с проходом на Евро-2020.

«Прежде всего, я хочу пожелать Андрею удачи и поздравить его с хорошими результатами в национальной сборной Украины, поскольку он вывел команду на чемпионат Европы. Наши тренерские карьеры находятся в похожей фазе. Мы оба находимся на ранних этапах своего развития. Мне кажется, что он, как и я, не хочет, чтобы нас сравнивали», — передает слова Реброва Football.ua.

«Я предпочитаю трудиться на клубном уровне, а не в сборной, мне нужно каждый день находиться в контакте с игроками. Андрей работает в другой роли, но я уверен, что мы скоро увидим его во главе серьезного футбольного клуба».

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Напомним, что Фради находятся под руководством Сергея Реброва с сентября 2018 года. Также за венгерский клуб выступают три украинских полузащитника — Игорь Харатин, Даниил Игнатенко и Александр Зубков.

Подопечные Реброва идут на 3-м месте в турнирной таблице внутреннего первенства, но провели на 1 матча меньше, чем лидер чемпионата Фехервар.

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Сборная Украины, Футбол, Сергей Ребров, Новости футбола.
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